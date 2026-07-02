У Хорватії оцінили шанси на перемогу перед матчем із Португалією

Златко Далич та Кріштіану Роналду. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

У рамках 1/16 фіналу Кубка світу збірна Хорватії зіграє з Португалією. Підопічні Роберто Мартінеса вважаються фаворитами напередодні матчу. Однак "шашковики" не бояться сильного суперника.

Головний тренер Хорватії Златко Далич поділився думкою про першого суперника у плей-оф, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mundo Deportivo.

Тренерський штаб збірної Хорватії не сумнівається в тому, що футболісти команди виконають установку на гру. За словами Златко Далича, у цій установці немає пункту про те, щоб стримати Кріштіану Роналду. Наставник вважає, що це марно, тому "шашковики" мають грати у свій футбол.

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Тренер фіналістів ЧС-2018 віддав данину поваги супернику, виділивши наставника Роберто Мартінеса та лідера команди Кріштіану Роналду. Головною перевагою Португалії Златко Далич вважає технічну майстерність і контроль м'яча.

"Вони здатні створювати безліч моментів і завжди прагнуть мати перевагу. На нашу користь грає згуртованість команди та розуміння завдань кожним футболістом. Нам протистоятиме сильний суперник, але всі ролі вже розподілені. Хорватія не буде аутсайдером цього вечора", — запевнив Далич.

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