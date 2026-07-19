Англія не дозволила Франції зробити камбек з 0:4 й виграла бронзу ЧС-2026
Збірна Англії завоювала бронзові медалі чемпіонату світу-2026, перемігши Францію з рахунком 6:4. Команда Томаса Тухеля ще до перерви забила чотири м'ячі, а після шаленого другого тайму довела зустріч до перемоги.
Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.
Англійці втримали перевагу після камбеку Франції
Перший тайм повністю залишився за Англією. Деклан Райс відкрив рахунок уже на третій хвилині, Езрі Конса подвоїв перевагу після подачі з кутового, а Букайо Сака до перерви оформив дубль, встановивши рахунок 4:0.
Після великої перерви Франція ледь не здійснила неймовірний камбек. Уже на 48-й хвилині Кіліан Мбаппе скоротив відставання після передачі Майкла Олісе. Через шість хвилин Бредлі Баркола після пасу Мбаппе зробив рахунок 2:4.
На 66-й хвилині Мбаппе оформив дубль, завершивши комбінацію за участю Усмана Дембеле та Олісе, і повернув інтригу в поєдинок — 3:4.
Однак Англія відповіла наприкінці зустрічі. На 87-й хвилині Букайо Сака реалізував пенальті, призначений після фолу Мало Гюсто проти Джеда Спенса, та оформив хет-трик. Уже в компенсований час Усман Дембеле ще раз скоротив відставання французів, але останнє слово залишилося за Джудом Беллінгемом, який у швидкій контратаці встановив остаточний рахунок — 4:6.
Мбаппе встановив історичний рекорд
Попри поразку, Мбаппе довів свій рахунок до 10 голів на турнірі та до загальних 22 голів у фінальних частинах чемпіонатів світу.
Завдяки цьому француз одноосібно очолив список найкращих бомбардирів цього турніру та в історії мундіалів, випередивши Ліонеля Мессі, який має 21 забитий м'яч, із яких вісім — на цьому турнірі.
Франція — Англія — 4:6
Голи: Мбаппе, 48, 66, Баркола, 54, Дембеле, 90+6 — Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+2, 87 (пен.), Беллінгем, 90+8.
Франція: Меньян — Гюсто (Кунде, 90+1), Конате (Упамекано, 46), Лакруа, Т. Ернандес (Дінь, 46) — Заїр-Емері, Рабьо — Олісе, Шеркі (Дембеле, 46), Дуе (Баркола, 46) — Мбаппе.
Англія: Дін Гендерсон — Кванса (Джеймс, 83), Конса, Геї, Спенс — Райс — Сака, Езе (Беллінгем, 79), Роджерс, Рашфорд (Воткінс, 46) — Тоуні (Андерсон, 79).
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що фінальне протистояння між Іспанією та Аргентиною визначить переможця чемпіонату світу-2026.
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