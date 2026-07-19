Англія після 1-го тайму громить Францію: команда Дешама пропустила 4 м'ячі
Збірна Англії провела блискучий перший тайм у матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2026 проти Франції. Команда Томаса Тухеля ще до перерви чотири рази вразила ворота суперника.
Наразі у французів є мінімальні шанси на порятунок, повідомив портал Новини.LIVE.
Сака оформив дубль до перерви
Після швидких голів Деклана Райса та Езрі Конси англійці не збавили обертів і продовжили домінувати в атаці. На 37-й хвилині Букайо Сака довів рахунок до розгромного.
Контратака розпочалася з передачі на Маркуса Рашфорда, який не зумів переграти Майка Меньяна. Сака підібрав м'яч, але його перший удар заблокував Максанс Лакруа. Після ще одного відскоку Рашфорд зберіг атаку, відкотив м'яч партнеру, і Сака без перешкод відправив його у порожні ворота — 3:0.
У компенсований до першого тайму час англійці забили ще раз. Езрі Конса розпочав атаку передачею на Еберечі Езе, який ефектно прибрав захисника та виконав розрізний пас у штрафний майданчик. Сака випередив оборонців і точним ударом у правий кут оформив дубль, зробивши рахунок 4:0.
Франція — Англія — 0:4
Голи: Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+1
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