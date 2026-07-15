ФІФА призупинить фінал ЧС-2026 на півгодини: стала відома причина

Мадонна та президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Фінал чемпіонату світу з футболу може виявитися непередбачуваним. Причиною стало нововведення від ФІФА. Вирішальний матч турніру зупинять на цілих півгодини.

Це буде зроблено заради масштабного концерту за участю світових зірок, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Telegraph.

ФІФА вже змінила формат проведення Кубка світу з футболу. Не всі нововведення були позитивно сприйняті як учасниками Мундіалю, так і вболівальниками. Однак на цьому Союз не зупинився. Було ухвалено ще одне рішення, яке може вплинути на розклад сил у фінальному матчі. Навіть паузи на пиття води часто змінюють хід зустрічей на турнірі. Що вже казати про довшу паузу.

Довга пауза в Нью-Йорку

Перерва між таймами поєдинку, яка зазвичай триває 15 хвилин, у фіналі ЧС-2026 триватиме півгодини. У цей час на стадіоні в Нью-Йорку, де й відбудеться протистояння, пройде святковий концерт, на який ФІФА запросила зірок світового рівня.

Хто виступить у фіналі Мундіалю

Кріс Мартін із Coldplay;

Мадонна;

Шакіра;

Джастін Бібер;

BTS;

Шкільний хор PS22 Chorus;

Актори з "Вулиці Сезам";

Burna Boy;

Диригент Густаво Дудамель.

Також відомо, що перед фінальним поєдинком відбудеться масштабне шоу. Його хедлайнерами стануть Роббі Вільямс, Ніколь Шерзінгер та актор Том Круз.

Нагадаємо, Новини.LIVE вважають дівчину Кіліана Мбаппе винною в тому, що форвард не зміг забити Іспанії у півфіналі ЧС.

Також Новини.LIVE повідомляли про розклад сил у другому півфіналі Кубка світу, в якому зустрінуться Англія та Аргентина.