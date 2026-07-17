Кейн проти Мбаппе: анонс матчу за 3 місце на ЧС-2026

Гаррі Кейн, Кіліан Мбаппе та тренер Дідьє Дешам. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

У матчі за третє місце на Кубку світу зустрінуться збірні Франції та Англії. Якщо обидва суперники підійдуть до поєдинку з мотивацією та бажанням перемогти, на глядачів чекає чудове видовище. Обидві команди можуть створити одна одній проблеми.

Це протистояння може вплинути на розклад сил у гонці бомбардирів Мундіалю, повідомляють Новини.LIVE.

Збірні Франції та Англії зараховували до списку фаворитів ЧС-2026, але півфінальна стадія стала бар’єром для цих команд. Суперникам у півфіналі вдалося нейтралізувати сильні сторони підопічних Дідьє Дешама та Томаса Тухеля. Однак на переможців чекає матч, на який з нетерпінням чекають вболівальники. А це означає, що на полі розгорнеться битва за участю зірок сучасного світового футболу, яким є за що реабілітуватися.

Слабкі місця Франції та Англії

Обидві команди далеко не ідеальні, і питання в тому, чи зможуть вони реалізувати власні сильні сторони та скористатися проблемами суперника. Стрімка атака збірної Франції в матчі з Іспанією зіткнулася з тим, що суперник перекрив простір для атак і прискорень, а інших козирів у "триколірних" не виявилося.

Через добу аргентинці виявили проблеми англійців у захисті, а також покарали Томаса Тухеля за тактичні помилки. Нестандартні дії, натиск і швидкі контратаки призвели до поразки "трьох левів" у найважливішому матчі чотирирічного циклу.

Збірна Англії виграла лише один із дев'яти останніх матчів проти Франції, зазнавши шести поразок. Однак підопічні Дідьє Дешама, який проводить останній поєдинок на чолі національної команди, виступлять не в оптимальному складі. Вільям Саліба був ключовим захисником, але травма вивела його з ладу. Проте й у складі Англії на поле може не вийти Ріс Джеймс.

Кіліан Мбаппе у Франції, Гаррі Кейн та Джуд Беллінгем в Англії досі залишаються в гонці за звання найкращого нападника ЧС-2026. Теоретично вони ще не втратили шансів на здобуття "Золотого м’яча". Матч за третє місце на Мундіалі стане ще й битвою амбіцій.

Чемпіонат світу-2026. Матч за 3-тє місце.

Франція — Англія

Маямі, США. "Хард Рок Стедіум".

Ніч з 18 на 19 липня. Початок за київським часом: 00:00.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що збірну Аргентини можуть покарати одразу після Мундіалю за політичний жест після одного з матчів.