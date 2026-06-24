Кейн став жертвою чаклуна, а Модрич встановив історичний рекорд

Гаррі Кейн, Анте Будімір та Даніель Муньос. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Збірна Англії не змогла перемогти Гану на чемпіонаті світу, африканська команда зберігає шанси на вихід у плей-оф. Хорватія у непростому матчі взяла гору над Панамою. Колумбія "дотиснула" ДР Конго.

На ЧС-2026 відбулися поєдинки другого туру в групах "K" та "L", повідомляють Новини.LIVE.

Кейн не реалізував чудову нагоду

Збірна Гани протиставила англійцям злагоджену й дисципліновану гру в обороні з різкими контратаками. Команда Томаса Тухеля домінувала протягом усього матчу, однак їй не вистачило креативності. Усі дальні удари Деклана Райса не влучали у ціль. Англія завдала понад 15 ударів по воротах суперника, але так і не забила.

Більше того, у арбітра було право призначити пенальті у ворота "трьох левів" на 79-й хвилині, коли Принса Аду збили у чужому штрафному майданчику. Але й у англійців був чудовий момент наприкінці матчу: Ніко О'Райлі головою відправив м'яч у поперечину, а Гаррі Кейн при добиванні промахнувся з вигідної позиції. Перед матчем чаклун із Гани повідомив, що провів обряд, щоб Англія не забила африканській команді. Залишається сподіватися, що це стосується лише одного поєдинку ЧС-2026.

Англія — Гана — 0:0

Хорвати претендують на вихід у плей-оф

Збірна Панами здивувала активним початком поєдинку, але підопічні Златко Далича поступово перехопили ініціативу. Хорвати довго шукали шлях до чужого штрафного майданчика, при тому що суперник впевнено оборонявся. Наприкінці першого тайму Мартін Батуріна змарнував хороший шанс вивести європейців уперед.

Але після перерви Хорватія забила гол, який став єдиним у матчі. Йосип Станішич прострілив справа у чужу штрафну, Анте Будимір забив з близької відстані. Панама могла вирвати нічию, але на 68-й хвилині Домінік Лівакович врятував хорватів від пропущеного м’яча. Цей матч став 200-м для Луки Модрича у складі національної збірної. Він став четвертим хорватом, який досяг цієї позначки.

Панама — Хорватія — 0:1 (0:0)

Гол: Будимір, 54.

Колумбія на першому місці в групі

ДР Конго зробила ставку на оборону, як і в своєму попередньому матчі з Португалією (1:1) на ЧС-2026. На відміну від того поєдинку, цього разу африканці не змогли першими забити гол і майже відразу ж притиснулися до власних воріт.

Ліонель Мпасі вже на 4-й хвилині врятував ДР Конго від неприємностей. Захисники африканської команди 7 разів ловили суперника в офсайдну пастку. Даніель Муньос навіть забив гол, але його не зарахували через офсайд. Однак на 76-й хвилині той самий Муньос успішно завершив атаку Колумбії, не обійшлося без рикошету від суперника. Луїс Діас міг подвоїти рахунок, але й його м'яч не зарахували через положення "поза грою". Колумбія лідирує в групі. ДР Конго готується до матчу з Узбекистаном, де вже повинна буде показати, як вміє атакувати.

Колумбія — ДР Конго — 1:0 (0:0)

Гол: Муньос, 76.

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