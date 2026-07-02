Бельгия в безумном матче прошла Сенегал, США переиграли Боснию и Герцеговину

Ромелу Лукаку снова забил за Бельгию. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Новый, уже 21 по счету день чемпионата мира-2026, получился драматическим. Сначала Англия вырвала победу у ДР Конго. А ночью Бельгия добыла волевую победу над Сенегалом, а США в меньшинстве одолели Боснию и Герцеговину.

Все три поединка дня подарили болельщикам яркие эмоции, сообщают Новини.LIVE.

Лукаку снова помог Бельгии

Противостояние равных соперников прошло при большом количестве опасных моментов. В дебюте поединка Троссард мог вывести "красных дьяволов" вперед, но не попал в створ из выгодной позиции. Сенегал ответил сейвом от Куртуа, после чего Сарр в падении пробил в штангу с метра. Голкипер Бельгии и дальше продолжал спасать свои ворота, но в середине тайма Мане навесил на Сарра, который снова пробил в штангу. Однако Диарра первым сыграл на подборе и отправил мяч в сетку. В начале второго тайме Сенегал забил второй мяч усилиями Исмаилы Сарра, который отличился уже 4 раз на ЧМ-2026.

Бельгийцы спаслись в конце основного времени. Сначала Менье прострелил на Лукаку, Ромелу забил в близкого расстояния в борьбе с защитником. Это 92 гол форварда за сборную. Затем вратарь Сенегала ошибся на выходе, что позволило Тилемансу перевести игру в овертаймы. Затею Юри заработал для своей команды и сам его реализовал, отправив Сенегал домой.

Радость бельгийцев. Фото: Reuters

Бельгия — Сенегал — 3:2 (0:1)

Голы: Лукаку, 86; Тилеманс, 89, 120+5 (пенальти) — Диарра, 25; Сарр, 51.

США победили, но дальше начнутся проблемы

Боснийцы достигли своего максимума на Кубке Мира-2026. Одной лишь дисциплинированной игры в обороне недостаточно для того, чтобы победить хозяев поля. Американцы действовали грамотно, без спешки, отвоевывая у защитников соперника метр за метром поля. Фоларин Балогун сначала забил из офсайда, но через несколько минут пробросил мяч между ног боснийского вратаря.

А во втором тайме форвард сборной США наступил сзади на ногу Тарику Мухаремовичу, за что был удален с поля. Американцы остались в меньшинстве, но забили еще два гола. Сначала Пулишич затолкал мяч в ворота из офсайда, а затем Дест заработал право на опасный штрафной, и Тильман уверенно использовал этот шанс.

США — Босния и Герцеговина — 2:0 (1:0)

Голы: Балогун, 45; Тилльман, 82.

Удаление: Балогун, 64.

В следующей стадии плей-офф ЧМ-2026 сборная США без Фоларина Балогуна сыграет с Бельгией.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Златан Ибрагимович назвал ключевой аспект побед сборной Франции на Кубке Мира.

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