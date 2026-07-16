Беллингем объяснил, о чем говорил с Месси во время ссоры на поле

Джуд Беллингем и Лионель Месси. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Второй полуфинал Мундиаля-2026 с участием сборных Англии и Аргентины ознаменовался не только драматическим сюжетом, но и большим количеством борьбы на поле. Чемпионы мира провоцировали "трех львов" с первом минуты поединка. Напряжение чуть не привело к масштабной драке.

В конце матча Джуд Беллингем сцепился с Лионелем Месси, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Фабрицио Романо.

Лидер сборной Англии Джуд Беллингем несколько раз нарушал правила во время борьбы с Лионелем Месси, хотя иногда ситуация становилась зеркальной. Уже в конце поединка оба футболиста выясняли отношения на повышенных тонах. К ним сразу же бросились остальные игроки обеих команд, что едва не привело к масштабной потасовке.

Борьба Джуда Беллингема и Лионеля Месси. Фото: Reuters

О чем спорили Беллингем и Месси

На послематчевой пресс-конференции футболист мадридского "Реала" и сборной Англии заверил, что никакого конфликта с Лео Месси не было. На поле случились обычные игровые моменты. У футболистов не осталось недопонимания.

"У нас с Месси нет проблем. Мы просто обсудили последствия рикошета, обычный игровой момент. Без эмоций в таком поединке нельзя обойтись. Но не надо раздувать из этого проблему. Для меня было честью играть против Лео", — заявил Беллингем.

Теперь сборная Англии сыграет на ЧМ-2026 матч за третье место против Франции. Поединок состоится в ночь с субботы, 18 июля, на воскресенье.

Напомним, Новини.LIVE сообщали во время финального матча на Кубке Мира состоится выступление поп-звезд и артистов, которое займет полчаса.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что футболисты сборной Аргентины после победы над Англией напомнили сопернику про Фолклендские острова.