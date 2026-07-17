Дешам отказал игрокам сборной Франции в отдыхе перед матчем с Англией

Килиан Мбаппе, Майкл Олисе и Дидье Дешам. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам хочет завершить карьеру в команде на мажорной ноте. Он покинет "трехцветных" после матча, который состоится в ночь с субботы на воскресенье. Наставник мечтает одержать победу в этом поединке.

Ради этой цели Дешам отменил выходной у игроков, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на L'Équipe.

Сборная Франции не смогла выйти в финал Кубка Мира. Однако ей предстоит провести еще один матч на ЧМ-2026. В поединке за третье место "трехцветные" сыграют с англичанами. Обе команды заинтересованы в победе.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Фото: Reuters

Дешам ужесточил метод управления командой

Для наставника французов это противостояние станет последним у руля национальной команды. Тренер, который выводил сборную в два финала чемпионатов мира, из которых один стал победным, уходит с поста после 14 лет работы на посту наставника "трехцветных".

Дидье Дешам мечтает триумфально завершить карьеру в национальной команде. Ради того, чтобы сборная Франции лучше подготовилась к последнему матчу на ЧМ-2026, он отменил выходной после поражения от Испании. Футболисты говорили, что подавлены и нуждаются в паузе, чтобы привести мысли в порядок, однако 57-летний тренер проявил твердость характера.

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