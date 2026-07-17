Главный матч года: анонс финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Ламин Ямаль, Лионель Месси и арбитр Славко Винчич. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Наступило время для главного футбольного матча последних четырех лет. В финале Кубка Мира-2026 сборная Испании сыграет с Аргентиной. Это противостояние будет знаковым для обеих команд.

В этой паре нет явного фаворита, шансы соперников на победу примерно равны, сообщают Новини.LIVE.

Чемпионы Европы встретятся с действующими обладателями Кубка Мира в борьбе за трофей, который прибудет на стадион в эксклюзивном боксе от Louis Vuitton. Победитель получит призовые и памятные золотые перстни, однако участников финального матча интересует не только материальная составляющая.

На пути к величию

В финале ЧМ-2026 встретятся лучшие оборона и атака Мундиаля. Сборная Испании пропустила всего 1 гол в 7 поединках. Национальная команда Аргентины забила 19 мячей в таком же количестве поединков.

У соперников нет кадровых потерь. Хотя стоит отменить, что Нико Уильямс еще не готов играть полный матч. А команда Лионеля Скалони почти всегда играет одним и тем же составом. Учитывая, что "альбиселесте" провели несколько экстра-таймов в плей-офф турнира, у них может остаться меньше сил, чем у соперника.

Сборная Аргентины трижды побеждала в финалах чемпионатов мира. Испанцы свою единственную победу добыли в 2010 году.

Где и когда смотреть матч

Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля, на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси, США. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Официальным транслятором Мундиаля в Украине является MEGOGO. Противостояние можно будет посмотреть по предоплате на телеканале "Футбол 1". Бесплатно трансляцию матча можно будет посмотреть в кабельных сетях и цифровом эфире Т2 на канале "Megogo Спорт".

Кто рассудит финал чемпионата мира

ФИФА выбрал словенского арбитра Славко Винчича. Когда 46-летний судья узнал об этом, он не сумел сдержать слез. Это опытный рефери, который уже отработал 3 матча на Кубке Мира-2026. Его последним поединком перед финалом стало противостояние Мексики и Эквадора в 1/16. Также в активе Славко Винчича работа на финале Лиги чемпионов-2024, в котором мадридский "Реал" победил дортмундскую "Боруссию".

Сборные Испании и Аргентины сыграли друг с другом 14 поединков, в которых одержали по 6 побед. Их единственная встреча на чемпионатах мира состоялась в 1966 году, когда "альбиселесте" победили со счетом 2:1.

Невозможно обойти внимание и противостояние Ламина Ямаля с Лионелем Месси. Аргентинец был кумиром молодого испанца, когда тот был совсем ребенком. Теперь один из них лишит другого очень важного достижения. Примечательно, что матч пройдет на стадионе, после поединка на котором Лео Месси впервые объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины в 27 июня 2016 года.

Напомним, Новини.LIVE представили рейтинг жен и подруг звездных футболистов, которые приняли участие в Кубке Мира-2026.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в ФИФА не исключают возможность переноса финала Мундиаля из-за лесных пожаров.