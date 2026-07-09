Ямаль назвал команду, с которой хочет сыграть в 1/2 Кубка Мира

Лидеры сборных Марокко, Франции и Испании. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

В первом четвертьфинале ЧМ-2026 встретятся сборные Франции и Марокко. Победитель этой пары сыграет с командой, которая одержит верх в поединке Испания — Бельгия. Дальше уже откроется дорога в финал турнира.

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль поделился мнением о раскладе сил в первом четвертьфинале, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

В полуфинале прошлого чемпионата мира Франция обыграла Марокко со счетом 2:0. Накануне новой встречи соперников команда Дидье Дешама является фаворитом пары. Однако Ламину Ямалю все равно, с кем его команда сыграет на следующей стадии плей-офф. У лидера сборной Испании другие приоритеты.

Что Ямаль сказал о матче Франция — Марокко

Футболист "Барселоны" заявил, что у него остались хорошие воспоминания от противостояния с "трехцветными" на чемпионате Европы-2024. В том поединке команда Дидье Дешама первой забила гол, но мячи Ламина Ямаля и Дани Ольмо принесли "красной фурии" победу. При этом молодой полузащитник будет рад встретиться и с Марокко. Но у Испании есть своя задача на Кубке Мира, для начала надо обыграть Бельгию.

"Это сильные команды. Мы постараемся победить любого соперника. Важно двигаться шаг за шагом, впереди противостояние с Бельгией. Я хочу выйти в финал и выиграть его", — заявил Ямаль.

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