Кейн стал жертвой колдуна, а Модрич установил исторический рекорд

Харри Кейн, Анте Будимир и Даниэль Муньос. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Сборная Англии не смогла обыграть Гану на Кубке Мира, африканская команда сохраняет шансы на выход в плей-офф. Хорватия в непростом матче взяла верх над Панамой. Колумбия "дожала" ДР Конго.

На ЧМ-2026 состоялись поединки второго тура в группах "K" и "L", сообщают Новини.LIVE.

Кейн не реализовал прекрасный шанс

Сборная Ганы противопоставила англичанам слаженную и дисциплинированную игру в обороне с резкими контратаками. Команда Томаса Тухеля доминировала весь матч, однако ей не хватило креатива. Все дальние удары Деклана Райса не попадали в цель. Англия нанесла более 15 ударов по воротам соперника, но так и не забила.

Более того, у арбитра было право поставить пенальти в ворота "трех львов" на 79-й минуте, когда Принса Аду сбили в чужой штрафной. Но и у англичан был прекрасный момент в конце матча: Нико О'Райли головой послал мяч в перекладину, а Харри Кейн при добивании промахнулся их выгодной позиции. Перед матчем колдун из Ганы сообщил, что провел обряд, чтобы Англия не забила африканской команде. Остается надеяться, что это распространяется только на один поединок ЧМ-2026.

Англия — Гана — 0:0

Хорваты претендуют на выход в плей-офф

Сборная Панамы удивила активным началом поединка, но подопечные Златко Далича постепенно перехватили инициативу. Хорваты долго искали путь в чужую штрафную при том, что соперник уверенно оборонялся. В конце первого тайма Мартин Батурина упустил хороший шанс, чтобы вывести европейцев вперед.

Но после перерыва Хорватия забила гол, ставший единственным в матче. Йосип Станишич прострелил справа в чужую штрафную, Анте Будимир забил с близкой дистанции. Панама могла вырвать ничью, но на 68-й минуте Доминик Ливакович спас хорватов от пропущенного мяча. Этот матч стал 200-м для Луки Модрича в составе национальной команды. Он стал четвертым хорватом, который достиг этой отметки.

Панама — Хорватия — 0:1 (0:0)

Гол: Будимир, 54.

Колумбия на первом месте в группе

ДР Конго сделала ставку на оборону, как и в своем предыдущем матче с Португалией (1:1) на ЧМ-2026. В отличие от того поединка, на этот раз африканцы не смогли первыми забить гол и почти сразу же прижались к собственным воротам.

Лионель Мпаси уже на 4-й минуте спас ДР Конго от неприятностей. Защитники африканской команды 7 раз ловили соперника в офсайдную ловушку. Даниэль Муньос даже забил гол, но его не засчитали из-за офсайда. Однако на 76-й минуте все тот же Муньос успешно завершил атаку Колумбии, не обошлось без рикошета от соперника. Луис Диас мог удвоить счет, но и его мяч не засчитали из-за положения "вне игры". Колумбия лидирует в группе. ДР Конго готовится к игре с Узбекистаном, где уже должна будет показать, как умеет атаковать.

Колумбия — ДР Конго — 1:0 (0:0)

Гол: Муньос, 76.

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