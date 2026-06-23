Холанн удивил прогнозом на матч Норвегии с Францией

Эрлинг Холанн с партнерами по команде. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Сборные Норвегии и Франции продолжают лидировать в квартете I на чемпионате мира-2026. Лидер команд стабильно забивают по два гола за матч. В следующем туре "викинги" и "трехцветные" сыграют друг с другом.

Эрлинг Холанн рассказал, с какими чувствами будет готовиться к игре с французами, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Actu Foot.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 норвежцы обыграли Сенегал, а Франция взяла верх над Ираком в матче, который из-за остановок продлился почти четыре часа. Лидеры команд Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе снова забили по 2 гола. Через несколько дней их ждет очная встреча на поле.

Что Холанн ждет от матча с Францией

Лидер "викингов" хочет насладиться моментом после того, как его команда набрала максимум очков в двух первых турах. Это означает, что сборная Норвегии вышла в плей-офф Кубка Мира. Осталось выяснить, какое место она займет в группе.

"Я уже не думаю об игре с Сенегалом. Мы выиграли, вышли в следующую стадию, так что какая разница? Следующий матч с французами. Как он завершится? Вероятно, они победят, а потом и Мундиаль выиграют", — заявил Холанн.

Матч сборных Норвегии и Франции пройдет в пятницу, 26 июня.

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