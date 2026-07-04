На ЧМ-2026 начинаются матчи 1/8: Франция и Марокко вступают в борьбу

Исмаэль Сайбари, Усман Дембеле и Джонатан Дэвид. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Амбициозная сборная Франции сыграет с неуступчивым Парагваем, который может доставить проблемы любому сопернику. Килиан Мбаппе снова попробует догнать Лионеля Месси в списке лучших бомбардиров турнира. В другом матче хозяева ЧМ-2026 попытаются сдержать Марокко.

Африканская команда уже вошла в списком претендентов на победу на Мундиале, сообщают Новини.LIVE.

Марокко идет за трофеем

Сборная Канады разочаровала в матче 1/16 Кубка Мира с ЮАР. Подопечные Джесси Марша сумели победить лишь в самом конце поединка, который шел к серии пенальти. В этот раз "кленовым" будет еще сложнее. Соперника гораздо выше классом. Шанс канадцам может дать только возвращение в игру прессинга и давления, чего не было во встрече с ЮАР.

Марокканцы уверенно набирают ход прямо по ходу турнира. В предыдущей стадии им удалось пройти в серии пенальти крепкие Нидерланды. Среди сильных сторон команды Мохамедома Уахби — активная оборона, дисциплина и атакующая мощь. Эта команда не проигрывает со времен финала Кубка Африки-2025.

1/8 финала

Канада — Марокко

Хьюстон. Начало по Киеву — 20:00.

Бредли Барколя празднует гол. Фото: Reuters

Команду Дешама не остановить

Сборную Парагвая почти никто серьезно не рассматривало накануне ЧМ-2026. Однако подопечные Густаво Альваро вышли с третьего места из группы, где с ними были Турция, Австралия и США даже несмотря на разгром от американцев в первом туре. А уже на стадии 1/16 "гуарани" разобрались с Германией, сотворив еще одну сенсацию Мундиаля.

Однако именно французы являются фаворитом перед стартом этого противостояния. Команду Дидье Дешама видели главным претендентом на трофей еще до старта Кубка Мира, и пока они уверенно подтверждают такой прогноз. Килиан Мбаппе забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Усман Дембеле записал на свой счет 4 мяча при двух ассистах. Майкл Олисе сделал уже 5 результативных передач и является лучшим ассистентом на ЧМ-2026.

1/8 финала

Парагвай — Франция

Филадельфия. Начало по Киеву — 00:00.

Напомним, Новини.LIVE писали о подвиге сборной Египта на Кубке Мира, который африканская команда совершила в 1/16 турнира.

Ранее Новини.LIVE сообщали об аномально большом показателе на Мундиале, которого ранее на чемпионах мира не было.