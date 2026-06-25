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Главная ЧМ-2026 Шанс для новых сенсаций: анонс матчей 15 игрового дня на ЧМ-2026

Шанс для новых сенсаций: анонс матчей 15 игрового дня на ЧМ-2026

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Дата публикации 25 июня 2026 10:07
Шанс для Кюрасао: анонс всех матчей 15 игрового дня на ЧМ-2026
Дениз Ундав, Виктор Дьокереш и Брайан Бробби. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

На чемпионате мира-2026 продолжаются поединки 3 тура. Все матчи в группах начинаются одновременно. На этот раз за выход в плей-офф Мундиаля поборются представители групп "Е", "F" и "D". 

Некоторые сборные могут впервые в своей истории выйти из группы на Кубке Мира, сообщают Новини.LIVE

Шанс для Кюрасао 

Группа Е. Третий тур. 

Кюрасао — Кот-д'Ивуар 

Филадельфия. Начало по Киеву: 23-00. 

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Команда Дика Адвоката подходит к решающему туру на последнем месте в квартете с одним очком в активе. Однако Кюрасао еще может пробиться в плей-офф. Для этого команде необходимо побеждать и надеяться на успех Германии в матче с Эквадором. Задача сложная, поскольку Кот-д'Ивуар опережает Кюрасао на два балла, является фаворитом пары и мечтает впервые в своей истории выйти из группы на чемпионате мира

Элой Рум
Игроки сборной Кюрасао после ничьей с Эквадором. Фото: Reuters

Ундав бросает вызов бомбардирам на Кубке Мира

Группа Е. Третий тур.

Эквадор — Германия 

Нью-Йорк/Нью-Джерси. Начало по Киеву: 23-00.

Немцы уже обеспечили себе первое место в квартете, а потому тренерский штаб может предоставить отдых некоторым игрокам и выпустит на поле ближайший резерв во главе с "джокером" Денизом Ундавом. "Бундестим" остается фаворитом перед матчем с Эквадором, который разочаровывает на ЧМ-2026. Сначала они уступили Кот-д'Ивуару (0:1), затем не смогли пробить вратаря Кюрасао (0:0). При такой игре будет очень сложно что-то противопоставить Германии, хотя и европейцы играют не безгрешно. 

Тунису уже ничего не нужно 

Группа F. Третий тур.

Тунис — Нидерланды

Канзас-Сити. Начало по Киеву: 02-00.

Сборная Нидерландов делит очки с Японией и опережает на один балл Швецию. Матч с африканской командой, которая уже вылетела с Кубка Мира, станет для подопечных Рональда Кумана хорошим шансом финишировать на первом месте в квартете. Тунис проиграл пять поединков подряд и вряд ли доставит "оранье" проблемы, но может забить гол. 

Самый бескомпромиссный матч ночи

Группа F. Третий тур.

Япония — Швеция 

Даллас. Начало по Киеву: 02-00.

Шведы оставили неоднозначное впечатление в предыдущих турах Мундиаля. Сначала подопечные Грэма Поттера разгромили Тунис (5:1), а потом с таким же счетом потерпели разгромное поражение от Нидерландов. Теперь им придется сыграть с не менее сложным соперником. Старательные японцы играют очень вариантивно в атаке, действуют на высоких скоростях и обладают хорошими шансами на выход из группы.В активе этой команде на один балл больше, чем у "трекрунур". Соперники будут играть на победу, хотя в своей истории чаще всего расходились друг с другом миром. 

Турки могут доставить проблемы 

Группа D. Третий тур.

Турция — США 

Лос-Анджелес. Начало по Киеву: 05-00.

У Винченцо Монтеллы удивительная команда. До старта турнира ее причисляли к фаворитам, говорили о "золотом поколении". Турки нанесли несколько десятков ударов по воротам соперников, подали больше всех угловых, но не забили ни одного гола и попрощались с шансами выйти в плей-офф. В последнем поединке на Мундиале они могут сыграть более расслабленно и неприятно удивить сборную США, которая занимает первое место в группе и надеется ее выиграть. 

Битва за второе место в группе 

Группа D. Третий тур.

Парагвай — Австралия 

Сан-Франциско. Начало по Киеву: 05-00.

В активе Парагвая и Австралии по три балла, но "соккеруз" опережают соперника в турнирной таблице по дополнительным показателям. И если подопечных Грэма Арнольда устроит даже ничья, то команда Густаво Альфаро вынуждена играть только на победу. Обе сборные любят действовать низким блокам, дисциплинированно обороняются и контратакуют, умеют добиваться успеха под давлением. И даже поражение в этом поединке не будет означать вылет с Мундиаля. Многое будет зависеть от ситуации в других группах. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, как Антонелла Рокуццо поздравила Лионеля Месси, который отпраздновал свой 39 день рождения. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что на чемпионате мира произошла еще одна сенсация, которая может оставить за бортом турнира сильную команду. 

Сборная Кюрасао Сборная Швеции по футболу Сборная Нидерландов по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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