В сборной Франции возник скандал перед важным матчем

Райан Шерки и Дидье Дешам. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Райан Шерки может негативно повлиять на атмосферу в сборной Франции. Эту команду называют главным фаворитом на победу на ЧМ-2026. Пока у нее нет слабых сторон.

Однако поведение Шерки способно уменьшить шансы "трехцветных" на победу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на getfootballnewsfrance.

После финального свистка поединка сборных Франции и Швеции (3:0) в 1/16 Кубка Мира главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам вышел на поле, чтобы пожать руки своим подопечным. Однако Райан Шерки сделал вид, что не заметил наставника и отказался от контактов с ним. На следующий день эти кадры вызвали бурное обсуждение во Франции.

Райан Шерки и Дидье Дешам. Фото: Reuters

Что раздражает Шерки на Мундиале

Молодой футболист не смог выиграть конкуренцию в основе сборной Франции на ЧМ-2026. В атаке этой команды играют Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олисе, которые постоянно забивают голы и сделают результативные передачи. А тот же Бредли Барколя результативно выходит на замену. Райан Шерки этим похвастаться не может.

В итоге игрок "Манчестер Сити" потерял сон, стал молчаливым и отчужденным. Мбаппе и Дембеле стараются убедить Райана, что у него еще будет шанс проявить себя, однако Шерки все чаще замыкается и обосабливается от команды.

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