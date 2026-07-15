Скалоні назвав англійських гравців, які можуть створити проблеми Аргентині

Гаррі Кейн, Джуд Беллінгем та тренер Ліонель Скалоні. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні вважає Англію потенційно найскладнішим суперником на ЧС-2026. Фахівець запевнив, що вивчив манеру гри суперника. Футболісти "альбіселесте" знають сильні та слабкі сторони "трьох левів".

Скалоні вважає, що небезпеку у складі суперника становитимуть не лише лідери Англії, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Ole.

Збірна Аргентини провела три складні матчі в плей-офф Кубка світу-2026. Попри це, головний тренер команди Ліонель Скалоні запевнив, що футболісти встигли відпочити. Вони підходять до півфінальної зустрічі з Англією в гарному настрої. У "альбіселесте" вже є план на гру.

Як Аргентина хоче зупинити Англію

Команда з Південної Америки розробила одразу декілька варіантів для нейтралізації суперника. Ліонель Скалоні знає, як люблять взаємодіяти Гаррі Кейн та Джуд Беллінгем. При цьому головний тренер збірної Аргентини впевнений, що небезпека для воріт Еміліано Мартінеса може виходити й від інших футболістів.

"Експерти дуже недооцінюють Ентоні Гордона. І в Англії є інші футболісти, проти яких треба грати дуже уважно. Однак найважливішим буде показати те, на що ми здатні. Упевнений, ми зможемо провести хороший матч", — заявив Скалоні.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, як збірна Англії збирається протистояти Аргентині на чолі з Ліонелем Мессі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що вболівальники збірної Франції звинуватили дівчину Кіліана Мбаппе в невдалій грі футболіста.