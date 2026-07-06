У УЄФА хочуть усунути президента ФІФА Інфантіно

Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Збірна США опинилася в епіцентрі скандалу на ЧС-2026. Усе почалося з вилучення нападника Фалоріна Балогуна в матчі 1/16 плей-оф. ФІФА поновила гравця у складі американської команди.

Тепер Балогун зможе вийти на поле в поєдинку з Бельгією, а його дискваліфікація вважається умовною, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

Скандал навколо Фалоріна Балогуна на ЧС-2026 швидко набирає обертів. Після того, як президент США Дональд Трамп зателефонував голові ФІФА Джанні Інфантіно. Після цього дискваліфікацію форварда фактично скасували. Це викликало бурхливу реакцію у спортивному середовищі. Не виключено, що хроніка подій призведе до майбутньої відставки президента ФІФА.

Що в УЄФА сказали з приводу скандалу

У Союзі європейських футбольних асоціацій наголосили на існуванні правила, згідно з яким червона картка автоматично тягне за собою дискваліфікацію щонайменше на один матч. Ці принципи не передбачають винятків, особливо в розпал такого турніру, як чемпіонат світу.

"Рішення ФІФА відкласти автоматичну дискваліфікацію на один матч після отримання гравцем Фоларіном Балогуном червоної картки — фактично перевівши її в розряд умовного покарання строком на один рік, — перетнуло червону лінію", — йдеться у заяві УЄФА.

Джанні Інфантіно вже давно піддають критиці. Футбольні функціонери вважають, що "так далі тривати не може" і ФІФА потребує альтернативного керівництва. УЄФА має намір висунути свого кандидата на виборах голови цієї організації, які відбудуться у 2027 році. Поки що невідомо, хто це буде.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що зробила дівчина бразильця Неймара після того, як він забив гол на чемпіонаті світу.

Також Новини.LIVE підтвердили, що після вильоту збірної Бразилії Неймар оголосив про завершення міжнародної кар’єри.