Арнаутович дебютував на ЧС і приніс Австрії перемогу над Йорданією

Марко Арнаутович (ліворуч) радіє голу. Фото: Reuters

У групі "J" на чемпіонаті світу зійшлися збірні Австрії та Йорданії. Матч виявився насиченим подіями. Підопічні Ральфа Рангніка здобули перемогу лише наприкінці поєдинку.

Вихід на поле Марко Арнаутовича став вирішальним епізодом зустрічі, повідомляють Новини.LIVE.

Команда Ральфа Рангніка повернулася на чемпіонат світу вперше з 1998 року. Її суперником у першому турі групового етапу стала Йорданія, фіналіст Кубка Азії. Гра видалася напруженою, її результат став зрозумілим лише незадовго до фінального свистка.

Номінальним господарям поля вдалося відкрити рахунок на 21-й хвилині, це був їхній другий удар у матчі. Романо Шмід отримав м'яч у півколі перед чужим штрафним майданчиком і технічним ударом спрямував його у кут воріт, 1:0!

Футболісти збірної Йорданії створили чимало моментів біля воріт суперника і відразу після перерви зрівняли рахунок. Після перехоплення м'яча на чужій половині поля у гостей відбулася швидка контратака, Олван увірвався до штрафного майданчика та переграв воротаря, 1:1!

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Вихід Арнаутовича на поле

Ключовим епізодом протистояння стала поява на заміну 37-річного лідера збірної Австрії Марко Арнаутовича, для якого це був дебютний Кубок світу. На 67-й хвилині австрійці подали кутовий, воротар припустився помилки при виході, і ветеран з близької відстані відправив м'яч у сітку. Однак гол було скасовано, оскільки в цьому епізоді інший австрійський футболіст зіграв рукою.

На 76-й хвилині команда Рангніка знову подала кутовий. Аль-Араб у боротьбі з Арнаутовичем зрізав м’яч у сітку власних воріт, 2:1! А на 9-й доданій до другого тайму хвилині після удару Арнаутовича інший футболіст збірної Йорданії зіграв рукою. Рефері призначив пенальті, який Марко впевнено реалізував, 3:1!

Австрія — Йорданія — 3:1 (1:0)

Голи: Шмід, 21; Аль-Араб, 76 (автогол); Арнаутович, 90+11 — Олван, 50.

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