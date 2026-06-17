Арнаутович дебютировал на ЧМ и принес Австрии победу над Иорданией

Марко Арнаутович (слева) радуется голу. Фото: Reuters

В группе "J" на чемпионате мира встретились сборные Австрии и Иордании. Игра получилась насыщенная событиями. Подопечные Ральфа Рангника оформили победу только в конце противостояния.

Выход на поле Марко Арнаутовича стал решающим эпизодом встречи, сообщают Новини.LIVE.

Команда Ральфа Рангника вернулась на чемпионат мира впервые с 1998 года. Ее соперником по первому туру группового этапа стала Иордания, финалист Кубка Азии. Игра получилась напряженной, ее исход стал понятен только незадолго до финального свистка.

Номинальным хозяевам поля удалось открыть счет на 21-й минуте, это был их второй удар в матче. Романо Шмид получил мяч в полукруге перед чужой штрафной и техничным ударом направил его в угол ворот, 1:0!

Футболисты сборной Иордании создали немало моментов у ворот соперника и сразу после перерыва сравняли счет. После перехвата мяча на чужой половине поля у гостей прошла быстрая контратака, Олван ворвался в штрафную и переиграл голкипера, 1:1!

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Выход Арнаутовича на поле

Ключевым эпизодом противостояния стало появление на замену 37-летнего лидера сборной Австрии Марко Арнаутовича, для которого это был дебютный Кубок Мира. На 67-й минуте австрийцы подали угловой, вратарь ошибся на выходе, и ветеран с близкой дистанции отправил мяч в сетку. Однако гол был отменен, поскольку в этом эпизоде другой австрийский футболист сыграл рукой.

На 76-й минуте команда Рангника снова подала угловой. Аль-Араб в борьбе с Арнаутовичем срезал мяч в сетку собственных ворот, 2:1! А на 9-й добавленной ко второму тайму минуте после удара Арнаутовича другой футболист сборной Иордании сыграл рукой. Рефери назначил пенальти, который Марко уверенно реализовал, 3:1!

Австрия — Иордания — 3:1 (1:0)

Голы: Шмид, 21; Аль-Араб, 76 (автогол); Арнаутович, 90+11 — Олван, 50.

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