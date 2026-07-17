Дешам покарав гравців збірної Франції перед матчем з Англією

Кіліан Мбаппе, Майкл Олісе та Дідьє Дешам. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам хоче завершити кар'єру в команді на мажорній ноті. Він залишить "триколірних" після матчу, який відбудеться в ніч з суботи на неділю. Наставник мріє здобути перемогу в цьому поєдинку.

Заради цієї мети Дешам скасував вихідний у гравців, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на L'Équipe.

Збірна Франції не змогла вийти до фіналу Кубка світу. Однак їй належить провести ще один матч на ЧС-2026. У поєдинку за третє місце "триколірні" зіграють з англійцями. Обидві команди зацікавлені в перемозі.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам. Фото: Reuters

Дешам посилив стиль керівництва командою

Для наставника французів це протистояння стане останнім на чолі національної команди. Тренер, який виводив збірну до двох фіналів чемпіонатів світу, з яких один став переможним, залишає посаду після 14 років роботи на посаді наставника "триколірних".

Дідьє Дешам мріє тріумфально завершити кар’єру в національній збірній. Щоб збірна Франції краще підготувалася до останнього матчу на ЧС-2026, він скасував вихідний після поразки від Іспанії. Футболісти говорили, що пригнічені й потребують перерви, щоб упорядкувати думки, проте 57-річний тренер проявив твердість характеру.

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