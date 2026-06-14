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Главная ЧМ-2026 Голкипер сборной Испании признался, что усложняет жизнь тренеру

Голкипер сборной Испании признался, что усложняет жизнь тренеру

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Дата публикации 14 июня 2026 16:15
Давид Райя объяснил, кто сыграет в воротах Испании на ЧМ-2026
Давид Райя в финале Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Голкипер лондонского "Арсенала" Давид Райя прокомментировал высокую конкуренцию за место в воротах сборной Испании на ЧМ-2026. На него претендует он сам, а также Жоан Гарсия из "Барселоны" и Унаи Симон из "Атлетика". Каждый из этих футболистов готов к любым испытаниям. 

Райя признался, что считает "красную фурию" одним из фаворитов Мундиаля, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Marca

Главный тренер сборной Испании Луис Де Ла Фуэнте до сих пор не ответил на вопрос о том, кто из голкиперов займет место в основном составе на ЧМ-2026. Последние годы эту роль выполнял Унаи Симон из "Атлетика", с которым "красная фурия" стала чемпионом Европы. Однако сейчас в команде появилась серьезная конкуренция. 

Давид Райя
Давид Райя общается с болельщиками. Фото: Reuters

Давид Райя намерен бороться за место в основе

Прошлый сезон голкипер "Арсенала" провел на высоком уровне. Он помог "канонирам" стать чемпионами Англии и выйти в финал Лиги чемпионов. Также на место в воротах сборной Испании претендует Жоан Гарсия, один из лучших футболистов "Барселоны". 

"Знаю, что у нашего тренера будет болеть голова по поводу определения основного состава. И я намерен усложнить ему задачу, работая на тренировках. Не скрою, что хочу сыграть на Кубке Мира. Но кто бы в итоге не стал основным, я спокоен за сохранность наших ворот. Каждый из тех, кто поехал на Мундиаль, достоин этой чести", — заявил Райя. 

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Напомним, Новини.LIVE сообщали о критике, с которой Юрген Клопп обрушился на ФИФА из-за организации Кубка Мира. 

Также Новини.LIVE писали о том, как Мирослав Клозе относится к вероятному падению его бомбардирского рекорда на чемпионате мира. 

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Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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