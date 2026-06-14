Давід Рая розповів, хто захищатиме ворота Іспанії на ЧС-2026

Давід Рая у фіналі Ліги чемпіонів. Фото: Reuters

Воротар лондонського "Арсеналу" Давід Рая прокоментував високу конкуренцію за місце у воротах збірної Іспанії на ЧС-2026. На нього претендує він сам, а також Жоан Гарсія з "Барселони" та Унаї Сімон з "Атлетіка". Кожен із цих футболістів готовий до будь-яких випробувань.

Райя зізнався, що вважає "червону фурію" одним із фаворитів Мундіалю, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте досі не відповів на питання про те, хто з голкіперів займе місце в основному складі на ЧС-2026. Останні роки цю роль виконував Унаї Сімон з "Атлетіка", з яким "червона фурія" стала чемпіоном Європи. Однак зараз у команді з'явилася серйозна конкуренція.

Давід Рая спілкується з уболівальниками. Фото: Reuters

Давід Рая має намір боротися за місце в основному складі

Минулий сезон голкіпер "Арсенала" провів на високому рівні. Він допоміг "анонірам" стати чемпіонами Англії та вийти у фінал Ліги чемпіонів. Також на місце у воротах збірної Іспанії претендує Жоан Гарсія, один з найкращих футболістів "Барселони".

"Знаю, що у нашого тренера буде боліти голова з приводу визначення основного складу. І я маю намір ускладнити йому завдання, працюючи на тренуваннях. Не приховую, що хочу зіграти на Кубку світу. Але хто б у підсумку не став основним, я спокійний за збереження наших воріт. Кожен із тих, хто поїхав на Мундіаль, гідний цієї честі", — заявив Рая.

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