Давід Рая розповів, хто захищатиме ворота Іспанії на ЧС-2026

Воротар збірної Іспанії зізнався, що ускладнює життя тренеру
Воротар лондонського "Арсеналу" Давід Рая прокоментував високу конкуренцію за місце у воротах збірної Іспанії на ЧС-2026. На нього претендує він сам, а також Жоан Гарсія з "Барселони" та Унаї Сімон з "Атлетіка". Кожен із цих футболістів готовий до будь-яких випробувань.
Райя зізнався, що вважає "червону фурію" одним із фаворитів Мундіалю, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Marca.
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте досі не відповів на питання про те, хто з голкіперів займе місце в основному складі на ЧС-2026. Останні роки цю роль виконував Унаї Сімон з "Атлетіка", з яким "червона фурія" стала чемпіоном Європи. Однак зараз у команді з'явилася серйозна конкуренція.
Давід Рая має намір боротися за місце в основному складі
Минулий сезон голкіпер "Арсенала" провів на високому рівні. Він допоміг "анонірам" стати чемпіонами Англії та вийти у фінал Ліги чемпіонів. Також на місце у воротах збірної Іспанії претендує Жоан Гарсія, один з найкращих футболістів "Барселони".
"Знаю, що у нашого тренера буде боліти голова з приводу визначення основного складу. І я маю намір ускладнити йому завдання, працюючи на тренуваннях. Не приховую, що хочу зіграти на Кубку світу. Але хто б у підсумку не став основним, я спокійний за збереження наших воріт. Кожен із тих, хто поїхав на Мундіаль, гідний цієї честі", — заявив Рая.
Свій перший матч на ЧС-2026 збірна Іспанії проведе в понеділок, 15 червня. Суперником команди стане Кабо-Верде.
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