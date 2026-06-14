Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Воротар збірної Іспанії зізнався, що ускладнює життя тренеру

Воротар збірної Іспанії зізнався, що ускладнює життя тренеру

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 16:15
Давід Рая розповів, хто захищатиме ворота Іспанії на ЧС-2026
Давід Рая у фіналі Ліги чемпіонів. Фото: Reuters

Воротар лондонського "Арсеналу" Давід Рая прокоментував високу конкуренцію за місце у воротах збірної Іспанії на ЧС-2026. На нього претендує він сам, а також Жоан Гарсія з "Барселони" та Унаї Сімон з "Атлетіка". Кожен із цих футболістів готовий до будь-яких випробувань.

Райя зізнався, що вважає "червону фурію" одним із фаворитів Мундіалю, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте досі не відповів на питання про те, хто з голкіперів займе місце в основному складі на ЧС-2026. Останні роки цю роль виконував Унаї Сімон з "Атлетіка", з яким "червона фурія" стала чемпіоном Європи. Однак зараз у команді з'явилася серйозна конкуренція.

Давид Райя
Давід Рая спілкується з уболівальниками. Фото: Reuters

Давід Рая має намір боротися за місце в основному складі

Минулий сезон голкіпер "Арсенала" провів на високому рівні. Він допоміг "анонірам" стати чемпіонами Англії та вийти у фінал Ліги чемпіонів. Також на місце у воротах збірної Іспанії претендує Жоан Гарсія, один з найкращих футболістів "Барселони".

"Знаю, що у нашого тренера буде боліти голова з приводу визначення основного складу. І я маю намір ускладнити йому завдання, працюючи на тренуваннях. Не приховую, що хочу зіграти на Кубку світу. Але хто б у підсумку не став основним, я спокійний за збереження наших воріт. Кожен із тих, хто поїхав на Мундіаль, гідний цієї честі", — заявив Рая.

Читайте також:

Свій перший матч на ЧС-2026 збірна Іспанії проведе в понеділок, 15 червня. Суперником команди стане Кабо-Верде.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про критику, з якою Юрген Клопп обурився на ФІФА через організацію Кубка світу.

Також Новини.LIVE писали про те, як Мірослав Клозе ставиться до ймовірного побиття його бомбардирського рекорду на чемпіонаті світу.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончилась

футбол Збірна Іспанії з футболу ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації